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【M&A速報：2020/07/13（2）】伊藤忠商事、医薬品の研究開発支援のchromocenterと資本業務提携

2020年7月13日 16:44

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記事提供元：フィスコ


*16:44JST 【M&A速報：2020/07/13（2）】伊藤忠商事、医薬品の研究開発支援のchromocenterと資本業務提携
■伊藤忠商事<8001>、医薬品の研究開発支援の鳥取大発ベンチャーchromocenterと資本業務提携

■ぱど<4833>、子会社の仙台ぱどを吸収合併

■メディカル・データ・ビジョン<3902>、健診システムなどソフトウェア開発・販売のシステムビィー・アルファを買収

■ユーグレナ<2931>、スタートアップ・ベンチャー企業への資本業務提携プログラム「ユーグレナ・サステナブル・ベンチャーズ」を設立

■モビリティDXを推進するMobility Technologies、NTTドコモ<9437>など3社と資本業務提携

■中本パックス<7811>、持ち分法適用関連会社の三国紙工の第三者割当増資を引き受け子会社化

■データ管理サービス提供のAOSデータ、リーガルテックからフォレンジックサービス事業など3事業を譲り受け

■AIを用いたLTV／解約率改善ツールを提供するKiZUKAI、総額8000万円の資金調達を実施

■識学<7049>傘下のシキラボ、モバイルアプリ・ゲームの開発運営のMAGES.Labを株式交換により完全子会社化

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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