

*08:23JST 7/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22529.29、+90.64）

・ナスダック総合指数は上昇（10547.75、+55.25）

・SOX指数は上昇（2076.72、+26.96）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米財政刺激策への期待

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・NYダウは下落（25706.09、-361.19）

・1ドル107円20-30銭

・シカゴ日経225先物は下落（22385、大阪比-95）

・VIX指数は上昇（29.26、+1.18）

・米原油先物は下落（39.62、-1.28）

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

・安倍内閣の支持率低下

・豪雨被害の拡大

留意事項

・7月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・国内企業物価指数（6月）

・国債買いオペ

・新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ

・Speeeが新規上場

・インド鉱工業生産（5月）

・カナダ失業率（6月）

・米生産者物価指数（6月）

・欧州財務相理事会

・シンガポール市場は休場《ST》