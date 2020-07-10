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7/10の強弱材料

2020年7月10日 08:23

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記事提供元：フィスコ


*08:23JST 7/10
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（22529.29、+90.64）
・ナスダック総合指数は上昇（10547.75、+55.25）
・SOX指数は上昇（2076.72、+26.96）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米財政刺激策への期待
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・NYダウは下落（25706.09、-361.19）
・1ドル107円20-30銭
・シカゴ日経225先物は下落（22385、大阪比-95）
・VIX指数は上昇（29.26、+1.18）
・米原油先物は下落（39.62、-1.28）
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
・安倍内閣の支持率低下
・豪雨被害の拡大

留意事項
・7月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・国内企業物価指数（6月）
・国債買いオペ
・新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ
・Speeeが新規上場
・インド鉱工業生産（5月）
・カナダ失業率（6月）
・米生産者物価指数（6月）
・欧州財務相理事会
・シンガポール市場は休場《ST》

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