記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、トルコ失業率、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(6月) -2.0％ -2.7％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
Speeeが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:2880円)
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
＜海外＞
16:00 トルコ・失業率(4月) 13.2％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(7月) 1.36％
21:00 印・鉱工業生産(5月) -37.5％ -18.3％
21:30 加・失業率(6月) 12.5％ 13.7％
21:30 米・生産者物価コア指数(6月) 0.5％ 0.3％
中・元建て新規貸出額(6月、15日までに) 1兆8353億元 1兆4821億元
中・マネーサプライ(6月、15日までに)
中・資金調達総額(6月、15日までに) 3兆1383億元 3兆1907億元
国際エネルギー機関(IEA)月報
シンガポール・総選挙
欧・欧財務相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 7/9の強弱材料 7/ 9 08:23
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、米新規失業保険申請件数など 7/ 9 06:30
- 7/8の強弱材料 7/ 8 08:23
- 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、景気ウォッチャー調査、スイス失業率など 7/ 8 06:30
- 7/7の強弱材料 7/ 7 08:29
広告
広告
広告