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今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、トルコ失業率、米生産者物価コア指数など

2020年7月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、トルコ失業率、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(6月)　-2.0％　-2.7％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)


Speeeが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:2880円)

新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)


＜海外＞
16:00　トルコ・失業率(4月)　13.2％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(7月)　1.36％
21:00　印・鉱工業生産(5月)　-37.5％　-18.3％
21:30　加・失業率(6月)　12.5％　13.7％
21:30　米・生産者物価コア指数(6月)　0.5％　0.3％


中・元建て新規貸出額(6月、15日までに)　1兆8353億元　1兆4821億元

中・マネーサプライ(6月、15日までに)

中・資金調達総額(6月、15日までに)　3兆1383億元　3兆1907億元

国際エネルギー機関(IEA)月報

シンガポール・総選挙

欧・欧財務相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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