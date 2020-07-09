

*08:23JST 7/9

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（26067.28、+177.10）

・ナスダック総合指数は上昇（10492.50、+148.61）

・シカゴ日経225先物は上昇（22495、大阪比+125）

・SOX指数は上昇（2049.76、+29.99）

・VIX指数は低下（28.08、-1.35）

・米原油先物は上昇（40.90、+0.28）

・日銀のETF購入

・米財政刺激策への期待

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（22438.65、-176.04）

・1ドル107円20-30銭

・米長期金利は上昇

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

・安倍内閣の支持率低下

・豪雨被害の拡大

留意事項

・7月限オプション最終売買日

・対外対内証券売買契約（先週）

・マネーストック（6月）

・機械受注（5月）

・工作機械受注（6月）

・オフィス空室率（6月）

・地域経済報告（さくらリポート）公表（7月）

・日銀支店長会議で黒田総裁あいさつ

・ファーストリテの第3四半期決算と6月売上高

・ビーガン米国務副長官が来日

・中国消費者物価指数（6月）

・独経常収支（5月）

・ユーロ圏財務相会合

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米卸売在庫と売上高（5月）

・ブラジル市場は休場《ST》