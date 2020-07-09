記事提供元：フィスコ
*08:23JST 7/9
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（26067.28、+177.10）
・ナスダック総合指数は上昇（10492.50、+148.61）
・シカゴ日経225先物は上昇（22495、大阪比+125）
・SOX指数は上昇（2049.76、+29.99）
・VIX指数は低下（28.08、-1.35）
・米原油先物は上昇（40.90、+0.28）
・日銀のETF購入
・米財政刺激策への期待
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（22438.65、-176.04）
・1ドル107円20-30銭
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
・安倍内閣の支持率低下
・豪雨被害の拡大
留意事項
・7月限オプション最終売買日
・対外対内証券売買契約（先週）
・マネーストック（6月）
・機械受注（5月）
・工作機械受注（6月）
・オフィス空室率（6月）
・地域経済報告（さくらリポート）公表（7月）
・日銀支店長会議で黒田総裁あいさつ
・ファーストリテの第3四半期決算と6月売上高
・ビーガン米国務副長官が来日
・中国消費者物価指数（6月）
・独経常収支（5月）
・ユーロ圏財務相会合
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米卸売在庫と売上高（5月）
・ブラジル市場は休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、米新規失業保険申請件数など 7/ 9 06:30
- 7/8の強弱材料 7/ 8 08:23
- 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、景気ウォッチャー調査、スイス失業率など 7/ 8 06:30
- 7/7の強弱材料 7/ 7 08:29
- 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、豪中銀が政策金利発表、独鉱工業生産指数など 7/ 7 06:30
広告
広告
広告