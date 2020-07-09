マーケット RSS

 

7/9の強弱材料

2020年7月9日 08:23

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:23JST 7/9
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（26067.28、+177.10）
・ナスダック総合指数は上昇（10492.50、+148.61）
・シカゴ日経225先物は上昇（22495、大阪比+125）
・SOX指数は上昇（2049.76、+29.99）
・VIX指数は低下（28.08、-1.35）
・米原油先物は上昇（40.90、+0.28）
・日銀のETF購入
・米財政刺激策への期待
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（22438.65、-176.04）
・1ドル107円20-30銭
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
・安倍内閣の支持率低下
・豪雨被害の拡大

留意事項
・7月限オプション最終売買日
・対外対内証券売買契約（先週）
・マネーストック（6月）
・機械受注（5月）
・工作機械受注（6月）
・オフィス空室率（6月）
・地域経済報告（さくらリポート）公表（7月）
・日銀支店長会議で黒田総裁あいさつ
・ファーストリテの第3四半期決算と6月売上高
・ビーガン米国務副長官が来日
・中国消費者物価指数（6月）
・独経常収支（5月）
・ユーロ圏財務相会合
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米卸売在庫と売上高（5月）
・ブラジル市場は休場《ST》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. ティアックは筆頭株主の異動が材料視されストップ高
  2. 日本ドライケミカルが新発想の火災抑制剤放射器、京都アニメの事件を受け消防機器メーカーとして鋭意開発
  3. NY原油：底堅い動きで40.90ドル、一時41ドル台まで買われる
  4. 相場展望7月9日号　金融バブルが起こすインフレ懸念で株式から金投資へ　景気は新型コロナウイルスの感染拡大次第
  5. 保土谷化学が急伸、「iPhone」全新機種に有機ELと伝えられ関連株の値動き活発
  1. ティアックは筆頭株主の異動が材料視されストップ高
  2. ローリスクハイリターン!? IPO株で投資運用を始めてみよう　前編
  3. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：日米コロナ2次感染状況、米非製造業ISM景況指数、新興市場IPO
  4. 日本ドライケミカルが新発想の火災抑制剤放射器、京都アニメの事件を受け消防機器メーカーとして鋭意開発
  5. ローリスクハイリターン!? IPO株で投資運用を始めてみよう　後編
  1. サウジアラビア、原油の自主減産を6月で終了
  2. アスカネットが空前の大型投資、空中結像技術の本格展開に向け6月下旬稼働で「技術開発センター」を設立
  3. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　前編
  4. NY原油：続伸、一時40.60ドルまで買われる
  5. ダイキンとコロナが「換気エアコン」注目されて高い

広告

写真で見るニュース

  • 室内で新型コロナウイルスを含んだ飛沫核が移動する様子（上）と換気によって飛沫核の拡散が防げる様子（下）（画像：クイーンズランド工科大学の発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • スズキ・アクロス（画像: スズキの発表資料より）
  • ハッブル宇宙望遠鏡が観測した銀河「NGC 1068」。活動銀河核に存在する超大質量ブラックホールのコロナが宇宙ニュートリノと「失われた」ガンマ線の起源であると、新モデルは予言する。（c） NASA/JPL-Caltech
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

今回の研究の概要。（画像: 東北大学の発表資料より）

過度な摂食制限は寿命を縮める恐れも　線虫で短命化傾向を発見　東北大

(c) 123rf

富士通、コロナ後も原則リモート勤務へ　在宅手当導入し、新しい働き方を推進

オス（上）とメス（下）の成魚。オスにだけ特徴的な色（婚姻色）が確認される（写真：国立遺伝学研究所の発表資料より）

オスとメスの違いを生むのはホルモンか染色体か? 遺伝学研らがゲノム技術で解明

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体