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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、米新規失業保険申請件数など

2020年7月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　マネーストック(6月)
08:50　コア機械受注(5月)　-4.3％　-12.0％
15:00　工作機械受注(6月)　-52.8％


日銀支店長会議で黒田総裁あいさつ

地域経済報告(さくらリポート)公表(7月、日本銀行)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(6月)　2.5％　2.4％
10:30　中・生産者物価指数(6月)　-3.2％　-3.7％
15:00　独・貿易収支(5月)　36億ユーロ
15:00　独・経常収支(5月)　77億ユーロ
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　142.7万件
23:00　米・卸売在庫(5月)　-1.2％　-1.2％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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