記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 マネーストック(6月)
08:50 コア機械受注(5月) -4.3％ -12.0％
15:00 工作機械受注(6月) -52.8％
日銀支店長会議で黒田総裁あいさつ
地域経済報告(さくらリポート)公表(7月、日本銀行)
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(6月) 2.5％ 2.4％
10:30 中・生産者物価指数(6月) -3.2％ -3.7％
15:00 独・貿易収支(5月) 36億ユーロ
15:00 独・経常収支(5月) 77億ユーロ
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 142.7万件
23:00 米・卸売在庫(5月) -1.2％ -1.2％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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