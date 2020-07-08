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7/8の強弱材料

2020年7月8日 08:23

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記事提供元：フィスコ


*08:23JST 7/8
[強弱材料]

強気材料
・1ドル107円50-60銭
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米財政刺激策への期待
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（22614.69、-99.75）
・NYダウは下落（25890.18、-396.85）
・ナスダック総合指数は下落（10343.89、-89.76）
・シカゴ日経225先物は下落（22415、大阪比-125）
・VIX指数は上昇（29.43、+1.49）
・SOX指数は下落（2019.77、-27.04）
・米原油先物は下落（40.62、-0.01）
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
・安倍内閣の支持率低下
・西日本豪雨被害の拡大

留意事項
・国際収支（5月）
・対外対内証券売買契約（6月）
・銀行貸出動向（含信金前年比）（6月）
・国債買いオペ
・倒産件数（6月）
・景気ウォッチャー調査（6月）
・米消費者信用残高（5月）
・米メキシコ首脳会談《ST》

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