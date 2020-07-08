

*08:23JST 7/8

[強弱材料]

強気材料

・1ドル107円50-60銭

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米財政刺激策への期待

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（22614.69、-99.75）

・NYダウは下落（25890.18、-396.85）

・ナスダック総合指数は下落（10343.89、-89.76）

・シカゴ日経225先物は下落（22415、大阪比-125）

・VIX指数は上昇（29.43、+1.49）

・SOX指数は下落（2019.77、-27.04）

・米原油先物は下落（40.62、-0.01）

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

・安倍内閣の支持率低下

・西日本豪雨被害の拡大

留意事項

・国際収支（5月）

・対外対内証券売買契約（6月）

・銀行貸出動向（含信金前年比）（6月）

・国債買いオペ

・倒産件数（6月）

・景気ウォッチャー調査（6月）

・米消費者信用残高（5月）

・米メキシコ首脳会談《ST》