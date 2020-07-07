セリア　急伸、6月度の既存店売上高は9.8％増／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:01JST <2782> セリア 3950 +235
急伸。6月の既存店売上高が前年同月比9.8％増加したと発表している。5月（8.3％増）から伸び率が拡大した。プラスは2カ月連続。客数は4.7％増（前月0.3％増）、客単価は4.8％増（同8.0％増）。全社ベースでの売上高は、16.9％増（同12.5％増）だった。《US》
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