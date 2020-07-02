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7/2の強弱材料

2020年7月2日 08:41

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記事提供元：フィスコ


*08:41JST 7/2
[強弱材料]

強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（10154.63、+95.86）
・シカゴ日経225先物は上昇（22185、大阪比+95）
・VIX指数は低下（28.62、-1.81）
・米原油先物は上昇（39.82、+0.55）
・日銀のETF購入
・米財政刺激策への期待
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（22121.73、-166.41）
・NYダウは下落（25734.97、-77.91）
・SOX指数は下落（1966.98、-29.46）
・1ドル107円40-50銭
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
・安倍内閣の支持率低下

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・マネタリーベース（6月）
・日銀営業毎旬報告（6月30日現在）
・参院厚生労働委が閉会中審査
・豪貿易収支（5月）
・ユーロ圏失業率（5月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米貿易収支（5月）
・米雇用統計（6月）
・米失業率（6月）
・米製造業受注（5月）
・米債券市場は短縮取引《ST》

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