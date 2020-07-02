

*08:41JST 7/2

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（10154.63、+95.86）

・シカゴ日経225先物は上昇（22185、大阪比+95）

・VIX指数は低下（28.62、-1.81）

・米原油先物は上昇（39.82、+0.55）

・日銀のETF購入

・米財政刺激策への期待

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（22121.73、-166.41）

・NYダウは下落（25734.97、-77.91）

・SOX指数は下落（1966.98、-29.46）

・1ドル107円40-50銭

・米長期金利は上昇

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・マネタリーベース（6月）

・日銀営業毎旬報告（6月30日現在）

・参院厚生労働委が閉会中審査

・豪貿易収支（5月）

・ユーロ圏失業率（5月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米貿易収支（5月）

・米雇用統計（6月）

・米失業率（6月）

・米製造業受注（5月）

・米債券市場は短縮取引《ST》