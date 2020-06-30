*08:45JST 6/30
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（25595.80、+580.25）
・ナスダック総合指数は上昇（9874.15、+116.93）
・シカゴ日経225先物は上昇（22335、大阪比+285）
・1ドル107円50-60銭
・SOX指数は上昇（1943.90、+21.98）
・VIX指数は低下（31.78、-2.95）
・米原油先物は上昇（39.70、+1.21）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（21995.04、-517.04）
・安倍内閣の支持率低下
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
留意事項
・有効求人倍率（5月）
・完全失業率（5月）
・鉱工業生産指数（5月）
・自動車生産台数（4月）
・住宅着工件数（5月）
・建設工事受注（5月）
・建設機械出荷額（5月）
・ポイント還元制度終了
・桜田経済同友会代表幹事の定例記者会見
・グッドパッチが新規上場
・中国製造業PMI（6月）
・中国全国人民代表大会（全人代）最終日
・英国内総生産（GDP）改定値（1-3月）
・ユーロ圏消費者物価指数（CPI）（6月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（4月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（6月）
・米消費者信頼感指数（6月）
・米財務長官とパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が下院金融委で新型コロナ
対応について証言《ST》
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