

*08:45JST 6/30

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（25595.80、+580.25）

・ナスダック総合指数は上昇（9874.15、+116.93）

・シカゴ日経225先物は上昇（22335、大阪比+285）

・1ドル107円50-60銭

・SOX指数は上昇（1943.90、+21.98）

・VIX指数は低下（31.78、-2.95）

・米原油先物は上昇（39.70、+1.21）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（21995.04、-517.04）

・安倍内閣の支持率低下

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

留意事項

・有効求人倍率（5月）

・完全失業率（5月）

・鉱工業生産指数（5月）

・自動車生産台数（4月）

・住宅着工件数（5月）

・建設工事受注（5月）

・建設機械出荷額（5月）

・ポイント還元制度終了

・桜田経済同友会代表幹事の定例記者会見

・グッドパッチが新規上場

・中国製造業PMI（6月）

・中国全国人民代表大会（全人代）最終日

・英国内総生産（GDP）改定値（1-3月）

・ユーロ圏消費者物価指数（CPI）（6月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（4月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（6月）

・米消費者信頼感指数（6月）

・米財務長官とパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が下院金融委で新型コロナ

対応について証言《ST》