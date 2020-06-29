記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、独消費者物価指数、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50 小売売上高(5月) 3.0％ -9.9％
08:50 百貨店・スーパー売上高(5月) -18.2％ -22.1％
10:10 国債買い入れオペ(残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
エブレンが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1350円)
＜海外＞
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(6月) 82.5 67.5
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月) -14.7
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(6月) 1.53％ 0.28％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:00 独・消費者物価指数(6月) 0.5％ 0.6％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(5月) 18.9％ -21.8％
27:00 ブ・貿易収支(6月28日まで1カ月間) 16.53億ドル
米・サンフランシスコ連銀総裁がパネル討論に参加
米・ニューヨーク連銀総裁がIMF専務理事とのディスカッションで司会役
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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