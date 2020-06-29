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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、独消費者物価指数、米中古住宅販売成約指数など

2020年6月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、独消費者物価指数、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50　小売売上高(5月)　3.0％　-9.9％
08:50　百貨店・スーパー売上高(5月)　-18.2％　-22.1％
10:10　国債買い入れオペ(残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)


エブレンが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1350円)


＜海外＞
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(6月)　82.5　67.5
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月)　　-14.7
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(6月)　1.53％　0.28％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:00　独・消費者物価指数(6月)　0.5％　0.6％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(5月)　18.9％　-21.8％
27:00　ブ・貿易収支(6月28日まで1カ月間)　16.53億ドル


米・サンフランシスコ連銀総裁がパネル討論に参加

米・ニューヨーク連銀総裁がIMF専務理事とのディスカッションで司会役


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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