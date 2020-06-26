

*16:11JST 東京金概況：下落、市場心理好転で利益確定売り

TOCOM金 21年4月限・日中取引終値：6050円（前日日中取引終値↓21円）

・推移レンジ：高値6075円-安値6047円

26日の東京商品取引所（TOCOM）金先物（期先：21年4月限）は下落した。ダウ平均が300ドル近く上げた前日の米国市場の流れを受けた東京株式市場は、昨日の市場心理悪化がやや改善し、買いが先行した。日経平均は寄り後も次第に上げ幅を拡大し、市場心理がさらに好転。一方で、安全資産とされる金先物への投資は見送られた。金先物は最高値近辺で推移していたため、利益確定売りが出やすく、終日軟調な動きとなった。《YN》