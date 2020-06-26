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出来高変化率ランキング（14時台）～FDK、ワイエスフードなどがランクイン

2020年6月26日 15:01

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記事提供元：フィスコ


*15:01JST 出来高変化率ランキング（14時台）～FDK、ワイエスフードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月26日　14:36　現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<6955> FDK　　　　　　 　6825200 　198180　 3343.94% -8.76%
<3358> ワイエスフード　　 　1100700 　61480　 1690.34% 2.56%
<1482> iシェアーズ　　　 　108575 　8670.8　 1152.19% -0.08%
<4596> 窪田製薬　　　　　 　21102000 　1926580　 995.31% 9.41%
<3975> AOITYOHD　 　1950400 　194280　 903.91% 0.63%
<4875> メディシノバ　　　 　873700 　126060　 593.08% 10.05%
<3196> ホットランド　　　 　946100 　145220　 551.49% -1.62%
<6291> エアーテック　　　 　1960400 　305660　 541.37% 12.66%
<4764> SAMURAI　　 　22180700 　3491300　 535.31% 21.25%
<7038> フロンティアM　　 　229600 　42580　 439.22% -2.92%
<3960> バリューデザイン　 　70100 　13620　 414.68% -12.52%
<3085> アークランド　　　 　751000 　150540　 398.87% -1.81%
<6666> リバーエレテク　　 　1459700 　294660　 395.38% 16.37%
<8165> 千趣会　　　　　　 　1023400 　235540　 334.49% 1.28%
<4563> アンジェス　　　　 　30910000 　7365340　 319.67% 4.64%
<4430> 東海ソフト　　　　 　558700 　137920　 305.09% -2.3%
<2170> LINK&M　　　 　2193800 　544860　 302.64% -1.71%
<8179> ロイヤルHD　　　 　626500 　161780　 287.25% -0.51%
<5959> 岡部　　　　　　　 　676600 　174720　 287.25% 0.37%
<6840> AKIBA　　　　 　94000 　24620　 281.80% 6.75%
<6748> 星和電　　　　　　 　97500 　25980　 275.29% 7.71%
<6266> タツモ　　　　　　 　478700 　127600　 275.16% 11%
<7177> GMOHD　　　　 　1735800 　467260　 271.48% 6.6%
<9612> ラックランド　　　 　203900 　55920　 264.63% 0.77%
<3798> ULS-G　　　　 　64500 　17880　 260.74% 4.61%
<3028> アルペン　　　　　 　449300 　126060　 256.42% 1.02%
<3950> ザ・パック　　　　 　169100 　50260　 236.45% 1.13%
<4985> アース製薬　　　　 　254200 　77740　 226.99% 1.46%
<4699> ウチダエスコ　　　 　146800 　47580　 208.53% 8.5%
<5946> 長府製　　　　　　 　54900 　18160　 202.31% 3.5%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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