*15:01JST 出来高変化率ランキング（14時台）～FDK、ワイエスフードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月26日 14:36 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
（直近5日平均出来高比較）
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
<6955> FDK 6825200 198180 3343.94% -8.76%
<3358> ワイエスフード 1100700 61480 1690.34% 2.56%
<1482> iシェアーズ 108575 8670.8 1152.19% -0.08%
<4596> 窪田製薬 21102000 1926580 995.31% 9.41%
<3975> AOITYOHD 1950400 194280 903.91% 0.63%
<4875> メディシノバ 873700 126060 593.08% 10.05%
<3196> ホットランド 946100 145220 551.49% -1.62%
<6291> エアーテック 1960400 305660 541.37% 12.66%
<4764> SAMURAI 22180700 3491300 535.31% 21.25%
<7038> フロンティアM 229600 42580 439.22% -2.92%
<3960> バリューデザイン 70100 13620 414.68% -12.52%
<3085> アークランド 751000 150540 398.87% -1.81%
<6666> リバーエレテク 1459700 294660 395.38% 16.37%
<8165> 千趣会 1023400 235540 334.49% 1.28%
<4563> アンジェス 30910000 7365340 319.67% 4.64%
<4430> 東海ソフト 558700 137920 305.09% -2.3%
<2170> LINK&M 2193800 544860 302.64% -1.71%
<8179> ロイヤルHD 626500 161780 287.25% -0.51%
<5959> 岡部 676600 174720 287.25% 0.37%
<6840> AKIBA 94000 24620 281.80% 6.75%
<6748> 星和電 97500 25980 275.29% 7.71%
<6266> タツモ 478700 127600 275.16% 11%
<7177> GMOHD 1735800 467260 271.48% 6.6%
<9612> ラックランド 203900 55920 264.63% 0.77%
<3798> ULS-G 64500 17880 260.74% 4.61%
<3028> アルペン 449300 126060 256.42% 1.02%
<3950> ザ・パック 169100 50260 236.45% 1.13%
<4985> アース製薬 254200 77740 226.99% 1.46%
<4699> ウチダエスコ 146800 47580 208.53% 8.5%
<5946> 長府製 54900 18160 202.31% 3.5%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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