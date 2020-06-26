セキチュー　ストップ高買い気配、第1四半期営業利益は2.3倍で通期計画上振れ／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:32JST <9976> セキチュー 2150カ -
ストップ高買い気配。前日に21年2月期第1四半期決算を発表。営業利益は前年同期比2.3倍の5.1億円と通期計画の2.3億円を大幅に超過。新型コロナウイルス感染拡大で衛生用品や「巣ごもり消費」関連の商品が動き、利益が拡大した。第1四半期時点で通期計画を超過していることから上方修正への期待も広がっているもよう。《US》
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