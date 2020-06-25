

*08:17JST 6/25

[強弱材料]

強気材料

・1ドル107円00-10銭

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（22534.32、-14.73）

・NYダウは下落（25445.94、-710.16）

・ナスダック総合指数は下落（9909.17、-222.20）

・シカゴ日経225先物は下落（22225、大阪比-235）

・SOX指数は下落（1944.30、-43.43）

・VIX指数は上昇（33.84、+2.47）

・米原油先物は下落（38.01、-2.36）

・安倍内閣の支持率低下

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

留意事項

・資金循環統計速報（1-3月、日本銀行）

・対外対内証券投資（先週）

・全産業活動指数（4月）

・関西電、ソフトバンクGなど株主総会

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米耐久財受注（5月）

・米企業利益確定値（1-3月）

・米国内総生産（GDP）確定値（1-3月）

・中国本土、香港、台湾株式市場は休場

・米連邦準備制度理事会（FRB）が大手金融機関のストレステスト結果発表

・朝鮮戦争開戦から70周年《ST》