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6/25の強弱材料

2020年6月25日 08:17

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記事提供元：フィスコ


*08:17JST 6/25
[強弱材料]

強気材料
・1ドル107円00-10銭
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（22534.32、-14.73）
・NYダウは下落（25445.94、-710.16）
・ナスダック総合指数は下落（9909.17、-222.20）
・シカゴ日経225先物は下落（22225、大阪比-235）
・SOX指数は下落（1944.30、-43.43）
・VIX指数は上昇（33.84、+2.47）
・米原油先物は下落（38.01、-2.36）
・安倍内閣の支持率低下
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化

留意事項
・資金循環統計速報（1-3月、日本銀行）
・対外対内証券投資（先週）
・全産業活動指数（4月）
・関西電、ソフトバンクGなど株主総会
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米耐久財受注（5月）
・米企業利益確定値（1-3月）
・米国内総生産（GDP）確定値（1-3月）
・中国本土、香港、台湾株式市場は休場
・米連邦準備制度理事会（FRB）が大手金融機関のストレステスト結果発表
・朝鮮戦争開戦から70周年《ST》

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