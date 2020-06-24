企業・産業 RSS

 

ドコモが鯖やグループと業務提携、鯖の養殖事業にドコモの技術を導入へ

2020年6月24日 20:33

小

中

大

印刷

記事提供元：スラド

　Anonymous Coward曰く、

　NTTドコモが鯖製品の製造・卸や飲食店などを手がける鯖やグループと業務提携し、鯖の養殖にICTを活用することを目指すという（NTTドコモの発表日経新聞食品産業新聞社）。

ドコモは「養殖管理クラウド」などのアプリ・システムを提供し、給餌の調整や自動化、管理などを支援する。

　スラドのコメントを読む | ITセクション | ビジネス | NTT | IT

　関連ストーリー：
NTTドコモ社長曰く「アマゾンになる」 2012年07月13日
NTTドコモ、食材宅配のらでぃっしゅぼーやを子会社化へ 2012年01月31日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワードNTTドコモ

スポンサードリンク

ＩＴ・情報通信業の最新ニュース

RSS

もっと見る

» ＩＴ・情報通信業の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. トヨタ・ヤリス、ホンダ・フィット、どっちを選ぶ? (1) GRヤリスはラリーカー
  2. トヨタ・ヤリス、ホンダ・フィット、どっちを選ぶ? (2) フィットはファミリーカー?
  3. 出光興産、通期は減収減益　原油価格の急落が大きく影響し在庫評価損とタイムラグが発生
  4. マスクを気にせず快適にヘアカットを　美容師が紐なしマスクを開発
  5. 新型ルノー・クリオ、新世代HV燃費23.2km/L、トヨタ・HV36.0km/Lに勝てるか?
  1. 『日産はカルロス・ゴーンでも変われなかった』 驚愕の事実、「技術の日産」に戻っていた
  2. トヨタ・ヤリス、ホンダ・フィット、どっちを選ぶ? (1) GRヤリスはラリーカー
  3. トヨタ・ヤリス、ホンダ・フィット、どっちを選ぶ? (2) フィットはファミリーカー?
  4. 日産復活は財務分析では語れない　クルマは新車開発と販売戦略だけの世界ではない
  5. ソフトバンクGと孫会長の天国と地獄 (13) 借入金の投資で、確実に儲かるのは「金主」!
  1. 『日産はカルロス・ゴーンでも変われなかった』 驚愕の事実、「技術の日産」に戻っていた
  2. 三菱スペースジェット開発中止か?　三菱航空機の人員削減でしぼむ期待
  3. 埼玉・川越駅西口に複合商業施設「Uプレイス」、6月8日オープン
  4. マツダ、ホンダ、日産、生き残れるのか? (12) トヨタの自信の裏付け「TNGA」の「平準化」
  5. マツダ、ホンダ、日産、生き残れるのか? (14) トヨタ「TNGA」の実力が試される

広告

写真で見るニュース

  • ディモルフォスをスキャンするHERAのイメージ (c) ESA
  • 恒星に非常に近い位置にあると想定される木星型惑星のイメージ。(c) 　NASA/JPL-Caltech
  • 新型ルノー・クリオ（画像: ルノーの発表資料より）
  • (c) 123rf
  • 近年問題のあおり運転などの解決を目指し、7月から改正道路交通法が施行される
  • TRDのGRパーツでカスタマイズした新型ハリアー（画像：トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントの発表資料より）
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

「Ghost Kitchens」の新店舗。（画像: ゴーストレストラン研究所の発表資料より）

コロナ禍で浮上したゴーストレストラン、クラウドキッチンとは

細胞周期とマイクロインジェクションの時期が、ノックイン効率に与えることを示した図（画像: 理化学研究所の発表より）

遺伝子改変マウスを高効率で作製　幅広い分野での応用に期待　理研

(c) 123rf

5月の百貨店、SC売上は6割減も営業再開で回復傾向に

広告

人気のビジネス書籍 （ Amazon.co.jp ）

  1. コンサル一年目が学ぶこと
  2. noteではじめる 新しいアウトプットの教室 楽しく続けるクリエイター生活 できるビジネスシリーズ
  3. 40歳でGAFAの部長に転職した僕が20代で学んだ仕事に対する考え方
  4. マンガでわかる 必ず伝わる！ロジカル会話術 (アクションコミックス)
  5. イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプルな本質」