ドコモが鯖やグループと業務提携、鯖の養殖事業にドコモの技術を導入へ

記事提供元：スラド
Anonymous Coward曰く、
NTTドコモが鯖製品の製造・卸や飲食店などを手がける鯖やグループと業務提携し、鯖の養殖にICTを活用することを目指すという（NTTドコモの発表、日経新聞、食品産業新聞社）。
ドコモは「養殖管理クラウド」などのアプリ・システムを提供し、給餌の調整や自動化、管理などを支援する。
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