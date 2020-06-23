ＤＤＳ　大幅に3日続伸、万能認証基盤Themisのスクールパックを商品化、教職員や生徒対象／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:33JST <3782> ＤＤＳ 316 +61
大幅に3日続伸。指紋認証などに対応した「万能認証基盤Themis」で教育機関の教職員や児童生徒を対象とした「Themisスクールパック」を商品化し、提供開始すると発表している。Themisはキーボード操作が難しい、またはアルファベット未習得の児童生徒でも簡単にログインできるQRコード認証機能を追加しているほか、教育委員会単位で導入し学校単位で管理が可能なマルチテナント機能なども搭載しているという。《HH》
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