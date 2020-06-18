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アイリッジが後場一段高、東京・表参道の人気店のリニューアルを支援

2020年6月18日 14:29

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■表参道で20年以上人気のカフェ「アニヴェルセルカフェ表参道」

　アイリッジ<3917>(東マ)は6月18日の後場、一段高となり、13時を過ぎて1128円(118円高)まで上げて出直り幅を拡大している。

　同日の昼頃、子会社DGマーケティングデザインが東京・表参道で20年以上人気のカフェ「アニヴェルセルカフェ表参道」のリニューアルを支援したと発表。注目されている。

　「アニヴェルセルカフェ表参道」は、ウエディング事業やジュエリー事業に加えプロポーズのプロデュースなども行うアニヴェルセル株式会社(東京都港区)が運営し、2020年6⽉15日にリニューアルオープンした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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