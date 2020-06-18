AI CROSS　大幅に3日続伸、コールセンター業務効率化サービスを開始／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:39JST <4476> AI CROSS 2006 +81
大幅に3日続伸。自動音声応答システムとショートメッセージサービス（SMS）を組み合わせ、顧客満足度の向上とコールセンターの業務を効率化するサービスを開始すると発表している。オペレーターリソースなどの都合で電話を受けられない時、通話転送設定をするだけで「折り返し電話依頼」を自動で受け付けるという。《US》
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