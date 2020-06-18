*12:53JST 【M&A速報：2020/06/18（1）】伊藤忠商事、東電グループで電力小売サービス展開のTRENDEに出資
■伊藤忠商事<8001>、東京電力グループで電力小売サービス「あしたでんき」など展開のTRENDEに出資
■eスポーツの大会プラットフォーム「GameTector」提供のRIM、W venturesなどからシードラウンドで約3500万円の資金調達を実施
■ユニゾHD<3258>、本日上場廃止
■富士急行<9010>、新会社「富士急モビリティ」にバス事業を譲渡
■次世代蓄電技術開発のCONNEXX SYSTEMS、三菱マテリアル<5711>のCVCファンドから資金調達を実施
■レオパレス21<8848>、「債務超過寸前のレオパレス 救世主はあの家電量販店」の報道について「事実無根」
■乾汽船<9308>、アルファレオHDからの質問状に対する回答を公表
■三井物産<8031>、米国カリフォルニア州で水素ステーション開発・運営のスタートアップFEF社に出資
■オウケイウェイヴ<3808>、子会社で通訳・翻訳業務を手がけるブリックスの全保有株式をMBOによりブリックス出資組合に譲渡
■キャリア志向女子学生採用マッチング「CAREER BijiN」など運営のキャリア美人、資金調達を実施
■高知銀行<8416>、高知県須崎市・日高村を主体とする自治体新電力会社の高知ニューエナジーに出資
■神戸製鋼所<5406>、日本産業パートナーズへの子会社コベルコマテリアル銅管の譲渡実行予定日をさらに延期
■ウイルテック<7087>、中古ビジネスホン等OA機器の買い取りから修理・流通までを手がけるサザンプランを買収
■ノーリツ鋼機<7744>、保有する子会社JMDC<4483>株式の一部を売却
■エムジーホーム<8891>、神奈川県川崎市の不動産会社TAKI HOUSEを買収
■アルフレッサHD<2784>傘下のアルフレッサ、再生医療等製品開発のファーマバイオに出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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