GAテクノロジーズがストップ高、不動産売却・査定サービスの印鑑電子化が注目される

■「売却意思決定から最短10分で媒介契約を締結」などと発表

GAtechnologies(GAテクノロジーズ)<3491>(東マ)は6月18日、時間とともに一段高となり、11時過ぎにストップ高の6150円(1000円高)まで上げて2018年8月以来の6000円台に急伸している。

6月18日付で、「不動産の売却・査定サービス『RENOSYスマート売却』における媒介契約(注)の電子化を実現」と発表。コロナ新時代の印鑑電子化システムとして注目集中となった。

発表によると、紙・押印が当たり前だった不動産売却の媒介契約を電子化し、「売却意思決定から最短10分で媒介契約を締結、迅速な売却活動を可能に」したという。(注)媒介契約とは、宅地や建物の売買・交換などの仲立ちを宅地建物取引業者に依頼する契約。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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