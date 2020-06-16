

*17:54JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は152円00銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年9月限

寄付152円10銭 高値152円11銭 安値151円95銭 引け152円00銭

売買高総計18005枚

2年 413回 -0.160％

5年 143回 -0.110％

10年 358回 0.015％

20年 172回 0.385％

債券先物9月限は、152円10銭で取引を開始。前日NY市場での米株反発・長期金利上昇を受けたほか、「トランプ政権が1兆ドルのインフラ支出を検討」との一部報道を好感して日経平均株価が前日比1051円高で終了したことで売りが優勢となり、152円11銭から151円95銭まで下落した。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.19％、10年債は0.74％、30年債は1.50％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.43％、英国債は0.22％、オーストラリア10年債は0.91％、NZ10年債は0.82％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 独・6月ZEW景気期待指数（予想：60、5月：51）

・21:30 米・5月小売売上高（前月比予想：+8.4％、4月：-16.4％）

・22:15 米・5月鉱工業生産（前月比予想：+3.0％、4月：-11.2％）

・22:15 米・5月設備稼働率（予想：66.9％、4月：64.9％）

・23:00 米・4月企業在庫（前月比予想：-1.0％、3月：-0.2％）

・23:00 米・6月NAHB住宅市場指数（予想：45、5月：37）

・23:00 パウエル米FRB議長が半期議会証言(上院銀行委員会)

・05:00 クラリダ米FRB副議長講演（米国経済見通しと金融政策）《KK》