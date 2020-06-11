ＯＳＧコーポ　ストップ高買い気配、第1四半期営業利益は約6倍に／新興市場スナップショット



*13:34JST <6757> ＯＳＧコーポ 2321カ -

ストップ高買い気配。21年1月期第1四半期（20年2-4月）の営業利益を前年同期比494.9％増の3.13億円と発表。新型コロナウイルスの影響で従来の病院関連施設に加え、新たに外食業界やホテル、スポーツジムなどからの問い合わせが増加、接触感染防止のための器具洗浄や清掃などに製品が使用され利益が伸長した。通期予想の8.25億円（前期比11.2％増）に対する進捗率は37.9％。《US》