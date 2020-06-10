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ＲＩＺＡＰーＧ　大幅安、前期営業益は7.5億円の赤字を見込む／新興市場スナップショット

2020年6月10日 13:23

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記事提供元：フィスコ


*13:23JST <2928> ＲＩＺＡＰーＧ 181 -9
大幅安。20年3月期の営業損益を従来予想の32.00億円の黒字から7.52億円の赤字（前期実績83.94億円の赤字）に下方修正している。第3四半期以降に消費増税や大型台風、天候不順などの影響を受けたため、当初の想定から下振れた。特に第4四半期に新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛で来客数が減少したことが響いた。年間配当は従来予想の1.00円から無配（前期実績無配）に減額修正。《US》

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