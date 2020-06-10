ピーシーデポコーポは月次売上高2カ月連続増加など注目され2年ぶりの高値

■テレワークや在宅オンライン学習などに関連する需要が拡大

ピーシーデポコーポレーション(ピーシーデポコーポ)<7618>(東1)は6月10日、一段高となり、10時過ぎに13%高の684円(83円高)まで上げて2018年5月以来の高値に進んでいる。

9日の取引終了後、5月の月次報告を発表し、売上高の前年同月比(直営・子会社店舗)が12.4%増加し、2カ月連続で拡大したことなどが材料視された。テレワークや在宅オンライン学習などに関連する機器や環境整備の需要が増えたとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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