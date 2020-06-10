記事提供元：フィスコ
*03:45JST NY外為：ドル安値圏でもみ合い、FOMC開始
NY外為市場ではドルの上値が引き続き重い展開となった。米連邦準備制度理事会（FRB）は10日まで2日にわたる連邦公開市場委員会（FOMC）を開始。この会合では実質ゼロ金利や無制限の資産購入策が維持される見通し。パウエルFRB議長は、労働市場や成長を支援する追加措置が必要となる可能性を強調する可能性が強い。
ドル・円は107円70−75銭の安値圏でもみ合い。ユーロ・ドルは1.1364ドルまで上昇後も1.1346ドルで高止まり。ポンド・ドルは1.2650ドルから1.2746ドルまで上昇した。《KY》
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