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9日の日本国債市場概況：債券先物は151円96銭で終了

2020年6月9日 17:47

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記事提供元：フィスコ


*17:47JST 9日の日本国債市場概況：債券先物は151円96銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付151円79銭 高値152円00銭 安値151円75銭 引け151円96銭
売買高総計30622枚

2年 413回 -0.160％
5年 143回 -0.110％
10年 358回 0.015％
20年 172回 0.370％

債券先物6月限は、151円79銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けた買いが先行し、その後プラス利回り志向の買いも加わったとみられ、151円75銭から152円00銭まで上昇した。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.21％、10年債は0.81％、30年債は1.57％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.35％、英国債は0.31％、オーストラリア10年債は1.04％、NZ10年債は0.94％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・1-3月期GDP確定値（前年比予想：-3.2％、改定値：-3.2％）
・23:00　米・4月JOLT求人件数（予想：575.0万件、3月：619.1万件）
・23:00　米・4月卸売在庫改定値（前月比予想：+0.4％、速報値：+0.4％）
・02:00　米財務省・10年債入札
・米連邦公開市場委員会(FOMC)(10日まで)《KK》

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