記事提供元：フィスコ
*12:43JST 【M&A速報：2020/06/09（1）】アークランドサカモト、LIXILビバ買収報道について「本日の取締役会にて付議」
■アークランドサカモト<9842>、TOBによるLIXILビバ<3564>の完全子会社化に関する報道について「本日の取締役会にて付議を予定」
■META Capital、澤田HD<8699>へのTOB買付期間を6月22日までに延長
■大規模修繕工事を手掛けるあなぶき建設工業、同業のツツミワークスを買収
■物流事業等の鈴与、企業向けAIサービス提供のアライズイノベーションを買収
■クシム<2345>(旧アイスタディ)、アート業界でブロックチェーン技術を活用した所有権プラットフォーム運営のレジストアートと資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ネットマーケティングは「未定」だった今6月期の業績予想が好感され急伸 6/ 9 12:28
- JIG-SAW 酒井重工業との自動操縦標準機開発プロジェクトに安藤ハザマが参画 6/ 9 12:11
- ＮＥＣ 25日線レベルでの押し目拾いのスタント 6/ 9 11:58
- 出来高変化率ランキング（10時台）～学情、JMACSなどがランクイン 6/ 9 11:21
- クオールHD 急騰、ウイルス対策用オゾン発生器を発売へ 6/ 9 11:16
広告
広告
広告