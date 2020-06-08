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ＩＴｂｏｏｋＨＤ　急伸、今期営業利益は2.1倍見込む、前期は2.4倍で着地／新興市場スナップショット

2020年6月8日 14:53

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記事提供元：フィスコ


*14:53JST <1447> ＩＴｂｏｏｋＨＤ 539 +40
急伸。21年3月期の営業利益予想を前期比108.2％増の3.24億円と発表している。既存の子会社間のシナジー効果で収益基盤の構築と収益力の向上に注力する。また、M&Aも視野に入れた事業規模の拡大に加え、外国人材受入事業など新規事業の早期収益化を目指す。20年3月期の営業利益は139.3％増の1.55億円で着地した。《US》

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