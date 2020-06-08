ＩＴｂｏｏｋＨＤ　急伸、今期営業利益は2.1倍見込む、前期は2.4倍で着地／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:53JST <1447> ＩＴｂｏｏｋＨＤ 539 +40
急伸。21年3月期の営業利益予想を前期比108.2％増の3.24億円と発表している。既存の子会社間のシナジー効果で収益基盤の構築と収益力の向上に注力する。また、M&Aも視野に入れた事業規模の拡大に加え、外国人材受入事業など新規事業の早期収益化を目指す。20年3月期の営業利益は139.3％増の1.55億円で着地した。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- リバーエレテク 一時ストップ高、使用温度200℃対応のGTカット水晶発振器「GTXO-04」を開発／新興市場スナップショット 6/ 8 13:52
- ＭＲＴ 急伸、塩野義製薬と新型コロナ抗体検出キット」の販売契約を締結／新興市場スナップショット 6/ 8 13:42
- メディアシーク 大幅に反落、20年7月期の営業損益予想を0.29億円の赤字に下方修正、新型コロナで売上減少／新興市場スナップショット 6/ 8 10:06
- Ｆーブレイン 大幅に6日ぶり反発、第11回新株予約権の権利行使完了で希薄化懸念払拭／新興市場スナップショット 6/ 8 09:42
- セリア 大幅に反発、5月の既存店売上高8.3％増、プラス転換、全社ベースは12.5％増／新興市場スナップショット 6/ 8 09:21
広告
広告
広告