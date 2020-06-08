記事提供元：フィスコ
*08:30JST 6/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22863.73、+167.99）
・NYダウは上昇（27110.98、+829.16）
・ナスダック総合指数は上昇（9814.08、+198.27）
・シカゴ日経225先物は上昇（23140、大阪比+270）
・1ドル109円60-70銭
・SOX指数は上昇（2003.76、+50.29）
・VIX指数は低下（24.52、-1.29）
・米原油先物は上昇（39.55、+2.14）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・香港デモ激化
・米中摩擦再燃
留意事項
・GDP改定値（1-3月）
・国際収支（4月）
・銀行貸出動向（5月）
・倒産件数（5月）
・景気ウォッチャー調査（5月）
・麻生財務相が衆参両院で財政演説
・中西経団連会長が記者会見
・独鉱工業生産指数（4月）
・米ニューヨーク市が経済活動再開
・世界銀行が世界経済見通し発表
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会公聴会に出席
・オーストラリアとマレーシア市場は休場《ST》
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