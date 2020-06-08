

*08:30JST 6/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22863.73、+167.99）

・NYダウは上昇（27110.98、+829.16）

・ナスダック総合指数は上昇（9814.08、+198.27）

・シカゴ日経225先物は上昇（23140、大阪比+270）

・1ドル109円60-70銭

・SOX指数は上昇（2003.76、+50.29）

・VIX指数は低下（24.52、-1.29）

・米原油先物は上昇（39.55、+2.14）

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・米長期金利は上昇

・安倍内閣の支持率低下

・香港デモ激化

・米中摩擦再燃

留意事項

・GDP改定値（1-3月）

・国際収支（4月）

・銀行貸出動向（5月）

・倒産件数（5月）

・景気ウォッチャー調査（5月）

・麻生財務相が衆参両院で財政演説

・中西経団連会長が記者会見

・独鉱工業生産指数（4月）

・米ニューヨーク市が経済活動再開

・世界銀行が世界経済見通し発表

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会公聴会に出席

・オーストラリアとマレーシア市場は休場《ST》