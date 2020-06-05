鎌倉新書など／来週の買い需要

[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <3321> ;ミタチ;230%;9200;2.14;609;1 <3571> ;ソトー;176%;5800;0.18;959;0 <8416> ;高知銀行;168%;9600;1.80;706;0 <8914> ;エリアリンク;163%;29900;6.02;948;10 <6184> ;鎌倉新書;155%;314100;0.93;1173;-12 <8179> ;ロイヤルHD;154%;296000;0.10;2025;17 <3851> ;日本一Ｓ;152%;51100;2.45;1044;-17 <5261> ;リソルHD;143%;2000;0.92;3520;45 <5381> ;Mipox;132%;43800;4.26;363;-1 <6803> ;ティアック;126%;61800;4.65;145;4 <1768> ;ソネック;115%;1500;0.12;824;6 <4245> ;ダイキアクシス;101%;9700;2.39;805;12 <8165> ;千趣会;98%;119400;0.44;412;6 <1899> ;福田組;97%;6400;13.40;4890;-85 <1420> ;サンヨーH;97%;2800;0.97;643;12 <3028> ;アルペン;96%;108100;0.04;1802;-3 <6083> ;ERIHD;95%;1800;12.73;665;5 <8928> ;穴吹興産;93%;21400;0.30;1776;-23 <4679> ;田谷;90%;2600;0.15;539;1 <7524> ;マルシェ;86%;3700;0.40;623;1
[コメント]
鎌倉新書は直近の信用倍率は0.93倍と売り長の需給状況にある。高値圏での期日が続くが、3月の下落局面で整理されているようだ。足元のリバウンドにより、買い方優位の需給状況。《FA》
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