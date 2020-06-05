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米国株はまちまち、雇用関連指標に失望（4日）

2020年6月5日 06:22

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記事提供元：フィスコ


*06:22JST 米国株はまちまち、雇用関連指標に失望（4日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（4日）
JUN20
Ｏ 22910（ドル建て）
Ｈ 23000
Ｌ 22505
Ｃ 22735 大証比-25（イブニング比+35）
Vol 8213


JUN20
Ｏ 22900（円建て）
Ｈ 22990
Ｌ 22495
Ｃ 22725 大証比-35（イブニング比+25）
Vol 44403

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（4日）
ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、エーザイ<4523>が冴えな
い他は、トヨタ<7203>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>、ＨＯＹＡ<7741>、富士通<6702
>、ＴＤＫ<6762>が堅調など、対東証比較（1ドル109.15円換算）で全般しっかり。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 128.16 -0.57 6994 20
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 23.71 -0.02 5176 1
6954 （FANUY） ファナック 17.88 -0.37 19516 -114
9432 （NTTYY） NTT 22.79 0.15 2488 -12
6758 （SNE） ソニー 66.18 -0.61 7224 -43
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 58.14 -0.47 63460 -340
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.17 -0.06 455 4.1
7974 （NTDOY） 任天堂 52.09 0.64 45485 245
7267 （HMC） ホンダ 26.93 -0.07 2939 23
8316 （SMFG） 三井住友 5.92 0.00 3231 33
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 95.49 1.98 10423 58
8001 （ITOCY） 伊藤忠 43.50 -0.71 2374 5.5
8058 （MSBHY） 三菱商 45.86 -0.67 2503 8
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.50 0.01 136 0.4
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 44.27 0.49 4832 -19
6902 （DNZOY） デンソー 19.74 0.03 4309 5
6503 （MIELY） 三菱電 26.56 -0.34 1450 4.5
7751 （CAJ） キヤノン 20.97 -0.43 2289 12
8031 （MITSY） 三井物 316.96 -7.84 1730 0.5
4911 （SSDOY） 資生堂 64.10 -0.80 6997 6
7733 （OCPNY） オリンパス 18.54 0.11 2024 15
5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.68 -0.16 3641 2
4523 （ESALY） エーザイ 78.70 -2.00 8590 -43
4901 （FUJIY） 富士フイルム 45.33 -1.07 4948 -2
6702 （FJTSY） 富士通 21.63 0.09 11805 40
8802 （MITEY） 菱地所 16.02 -0.19 1749 2.5
9735 （SOMLY） セコム 22.07 0.27 9636 22
6301 （KMTUY） コマツ 20.97 -0.41 2289 11.5
2503 （KNBWY） キリン 21.62 0.23 2360 11
8267 （AONNY） イオン 22.66 -0.20 2473 30.5
7270 （FUJHY） SUBARU 11.50 -0.38 2510 -11
8591 （IX） オリックス 67.13 -1.45 1465 5
1925 （DWAHY） 大和ハウス 25.43 0.00 2776 -13
7201 （NSANY） 日産自 7.97 -0.29 435 3.4
8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.44 -0.04 485 -2.2
8053 （SSUMY） 住友商 11.94 -0.29 1303 -6.5
6645 （OMRNY） オムロン 68.33 -0.82 7458 -2
1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.92 0.55 2175 65
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 97.90 -0.82 10686 36
3938 （LN） LINE 49.18 -0.14 5368 -2
3407 （AHKSY） 旭化成 16.75 0.04 914 2.4
8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.88 -0.04 3144 -77
6586 （MKTAY） マキタ 35.54 -0.27 3879 14
5802 （SMTOY） 住友電 12.22 -0.05 1334 -0.5
6723 （RNECY） ルネサス 2.74 0.04 598 -4
2802 （AJINY） 味の素 16.53 0.08 1804 -21.5
6988 （NDEKY） 日東電 27.86 -0.28 6082 -18
8002 （MARUY） 丸紅 49.51 -0.99 540 1.7
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.81 -0.22 2625 24.5
7202 （ISUZY） いすゞ 9.50 -0.15 1037 -2.5
（時価総額上位50位、1ドル109.15円換算）


「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.92 2175 65 3.08
6113 （AMDLY） アマダ 37.00 1010 28 2.85
6770 （APELY） アルプス 25.25 1378 31 2.30
5801 （FUWAY） 古河電 12.10 2641 45 1.73
6952 （CSIOY） カシオ 175.00 1910 25 1.33

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6753 （SHCAY） シャープ 2.71 1183 -30 -2.47
8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.88 3144 -77 -2.39
1801 （TISCY） 大成建 8.80 3842 -68 -1.74
1812 （KAJMY） 鹿島 11.46 1251 -18 -1.42
2802 （AJINY） 味の素 16.53 1804 -21.5 -1.18


「米国株式市場概況」（4日）
ＮＹＤＯＷ
終値：26281.82 前日比：11.93
始値：26226.49 高値：26384.10 安値：26082.31
年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ
終値：9615.81 前日比：-67.10
始値：9649.65 高値：9716.14 安値：9560.41
年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００
終値：3112.35 前日比：-10.52
始値：3111.56 高値：3128.91 安値：3090.41
年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.632％ 米10年国債 0.823％


米国株式相場はまちまち。ダウ平均は11.93ドル高の26281.82ドル、ナスダックは67.1
0ポイント安の9615.81ポイントで取引を終了した。米国の失業保険継続受給者数が予
想外に増加したため雇用市場の速やかな改善期待が後退、失望感から売りが先行。そ
の後は前日終値を挟んで終始もみ合う展開となった。セクター別では、銀行や保険が
上昇した一方、公益事業や不動産が下落した。
大手航空会社アメリカン航空（AAL）は需要の回復に伴い、7月の増便を発表し急伸。
同業のデルタ航空（DAL）や航空機メーカーのボーイング（BA）も堅調推移となった。
ラスベガスのカジノホテル営業再開で、MGMリゾート（MGM）などカジノ関連株が上昇
した。オンライン証券会社のチャールズシュウェブ（SCHW）によるTDアメリトレード
（AMTD）買収を米当局が承認し、両社とも急伸。一方で、食品メーカーのJMスマッカ
ー（SJM）は四半期決算で一株利益が予想を上回ったものの、21年度の悲観的見通しが
嫌気され下落。
AI(人工知能）を活用した販促支援ソフトなどのズームインフォ（ZI）は、4日ナスダ
ックに上場、IPO価格21ドルのほぼ倍に跳ね上がるなど、ウイルスパンデミック後初と
なるハイテクの上場は、好調な結果となった。


Horiko Capital Management LLC《FA》

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