記事提供元：フィスコ
*08:29JST 6/1
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（9489.87、+120.88）
・シカゴ日経225先物は上昇（21950、大阪比+140）
・1ドル107円70-80銭
・SOX指数は上昇（1852.49、+47.83）
・VIX指数は低下（27.51、-1.08）
・米原油先物は上昇（35.49、+1.78）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（21877.89、-38.42）
・NYダウは下落（25383.11、-17.53）
・安倍内閣の支持率低下
・香港デモ激化
・米中摩擦再燃
留意事項
・法人企業統計（1-3月）
・製造業PMI（5月）
・自動車販売台数（5月）
・中国財新製造業PMI（5月）
・ユーロ圏製造業PMI（5月）
・米ISM製造業景況指数（5月）
・米建設支出（4月）《ST》
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