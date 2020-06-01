

*08:29JST 6/1

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（9489.87、+120.88）

・シカゴ日経225先物は上昇（21950、大阪比+140）

・1ドル107円70-80銭

・SOX指数は上昇（1852.49、+47.83）

・VIX指数は低下（27.51、-1.08）

・米原油先物は上昇（35.49、+1.78）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（21877.89、-38.42）

・NYダウは下落（25383.11、-17.53）

・安倍内閣の支持率低下

・香港デモ激化

・米中摩擦再燃

留意事項

・法人企業統計（1-3月）

・製造業PMI（5月）

・自動車販売台数（5月）

・中国財新製造業PMI（5月）

・ユーロ圏製造業PMI（5月）

・米ISM製造業景況指数（5月）

・米建設支出（4月）《ST》