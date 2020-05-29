マーケット RSS

 

29日の日本国債市場概況：債券先物は152円20銭で終了

2020年5月29日 17:34

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:34JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は152円20銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円25銭 高値152円32銭 安値152円17銭 引け152円20銭
売買高総計17773枚

2年 413回 -0.160％
5年 143回 -0.130％
10年 358回 0.000％
20年 172回 0.350％

債券先物6月限は、152円25銭で取引を開始。米中対立の激化懸念による株安に買いが先行し、152円32銭まで上げた。その後、日銀が発表する6月国債買入方針への思惑から売りが優勢になり、152円17銭まで下げた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が売られ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞
2年債は0.16％、10年債は0.66％、30年債は1.43％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.44％、英国債は0.19％、オーストラリア10年債は0.88％、NZ10年債は0.81％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・5月消費者物価指数速報値（前年比予想：+0.1％、4月：+0.4％）
・21:00　南ア・4月貿易収支（予想：+130億ランド、3月：+242億ランド）
・21:30　米・4月個人所得（前月比予想：-6.0％、3月：-2.0％）
・21:30　米・4月個人消費支出（前月比予想：-12.8％、3月：-7.5％）
・21:30　米・4月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.1％、3月：+1.7％）
・21:30　米・4月卸売在庫速報値（前月比予想：-0.7％、3月：-0.8％）
・21:30　カナダ・1-3月期GDP（前期比年率予想：-10.0％、10-12月期：+0.3％）
・22:45　米・5月シカゴ購買部協会景気指数（予想：40.0、4月：35.4）
・23:00　米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：74.0、速報値：73.7）
・24:00　パウエル米FRB議長がオンライン討論会参加《KK》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 日経平均3カ月ぶりの高値　経済が安定しないときに気をつけるべき投資家心理5選
  2. NY原油：反落で32.81ドル、米中関係の悪化を嫌気した売りが強まる
  3. NY原油：反発で33.71ドル、クッシングの原油在庫は減少
  4. テラが後場ストップ高、新型コロナに対する幹細胞治療の臨床試験に成功と伝わり注目集中
  5. アルゼンチンのデフォルトによるマーケットへの影響は?
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  3. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編
  4. NY原油：反落、在庫調整進展で押し目買い興味残る
  5. コロナ相場で始めたいバリュー投資
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  4. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編
  5. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..

広告

写真で見るニュース

  • ユープレイスの外観イメージ（ピーアンドディコンサルティング発表資料より）
  • 一目で欲しくなるデザインのいすゞ117クーペ。©sawahajime
  • ローマン宇宙望遠鏡のイメージ。(c) NASA
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

中小企業の景況感、リーマンショック以来の低水準に　日本公庫調査

研究の概要。低人口密度地域では急性心筋梗塞の院内死亡率が上昇した一方、緊急カテーテル治療の多い病院で治療された患者は、少ない病院で治療された患者と比較して急性心筋梗塞死亡率が低く、低人口密度地域でも緊急カテーテル治療の多い病院では死亡率が抑えられた（画像: 横浜市立大学の発表資料より）

救急心筋梗塞治療の予後　人口密度と医療実績が影響か　横浜市大の研究

ソフトバンクGと孫会長の天国と地獄 (12) 「沈没船」から逃げ出したのは誰だ!

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体