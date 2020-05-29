

*17:34JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は152円20銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年6月限

寄付152円25銭 高値152円32銭 安値152円17銭 引け152円20銭

売買高総計17773枚

2年 413回 -0.160％

5年 143回 -0.130％

10年 358回 0.000％

20年 172回 0.350％

債券先物6月限は、152円25銭で取引を開始。米中対立の激化懸念による株安に買いが先行し、152円32銭まで上げた。その後、日銀が発表する6月国債買入方針への思惑から売りが優勢になり、152円17銭まで下げた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が売られ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.16％、10年債は0.66％、30年債は1.43％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.44％、英国債は0.19％、オーストラリア10年債は0.88％、NZ10年債は0.81％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・5月消費者物価指数速報値（前年比予想：+0.1％、4月：+0.4％）

・21:00 南ア・4月貿易収支（予想：+130億ランド、3月：+242億ランド）

・21:30 米・4月個人所得（前月比予想：-6.0％、3月：-2.0％）

・21:30 米・4月個人消費支出（前月比予想：-12.8％、3月：-7.5％）

・21:30 米・4月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.1％、3月：+1.7％）

・21:30 米・4月卸売在庫速報値（前月比予想：-0.7％、3月：-0.8％）

・21:30 カナダ・1-3月期GDP（前期比年率予想：-10.0％、10-12月期：+0.3％）

・22:45 米・5月シカゴ購買部協会景気指数（予想：40.0、4月：35.4）

・23:00 米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：74.0、速報値：73.7）

・24:00 パウエル米FRB議長がオンライン討論会参加《KK》