

*15:52JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ

鉄鋼が下落率トップ。そのほか、海運業、空運業、輸送用機器、金属製品、機械などが下落した。一方で医薬品が上昇率トップ。そのほか、精密機器や情報・通信業、食料品、倉庫・運輸関連業が上昇した。

1. 医薬品 ／ 3,538.98 ／ 3.58

2. 精密機器 ／ 8,058.56 ／ 0.40

3. 情報・通信業 ／ 3,911.1 ／ 0.33

4. 食料品 ／ 1,641.47 ／ 0.32

5. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,524.79 ／ 0.14

6. 小売業 ／ 1,216.06 ／ -0.16

7. 建設業 ／ 1,029.97 ／ -0.19

8. 保険業 ／ 837.35 ／ -0.38

9. その他製品 ／ 2,865.82 ／ -0.39

10. その他金融業 ／ 566.85 ／ -0.54

11. 電力・ガス業 ／ 391.01 ／ -0.66

12. 卸売業 ／ 1,377.01 ／ -0.68

13. 水産・農林業 ／ 470.25 ／ -0.68

14. 陸運業 ／ 2,078.15 ／ -0.75

15. サービス業 ／ 2,185.97 ／ -1.10

16. 非鉄金属 ／ 774.81 ／ -1.13

17. パルプ・紙 ／ 477.43 ／ -1.31

18. 石油・石炭製品 ／ 898.25 ／ -1.37

19. 不動産業 ／ 1,237.8 ／ -1.43

20. 電気機器 ／ 2,411.03 ／ -1.53

21. 化学工業 ／ 1,909.91 ／ -1.53

22. ガラス・土石製品 ／ 913.23 ／ -1.58

23. 証券業 ／ 299.69 ／ -1.83

24. 鉱業 ／ 219.06 ／ -1.88

25. ゴム製品 ／ 2,573.57 ／ -1.94

26. 銀行業 ／ 119.76 ／ -2.01

27. 繊維業 ／ 520.42 ／ -2.34

28. 機械 ／ 1,693.03 ／ -2.60

29. 金属製品 ／ 967.04 ／ -2.81

30. 輸送用機器 ／ 2,392.76 ／ -3.40

31. 空運業 ／ 193.17 ／ -3.81

32. 海運業 ／ 203.48 ／ -4.13

33. 鉄鋼 ／ 265.7 ／ -4.51《US》