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東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ

2020年5月29日 15:52

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記事提供元：フィスコ


*15:52JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。そのほか、海運業、空運業、輸送用機器、金属製品、機械などが下落した。一方で医薬品が上昇率トップ。そのほか、精密機器や情報・通信業、食料品、倉庫・運輸関連業が上昇した。

1. 医薬品 ／ 3,538.98 ／ 3.58
2. 精密機器 ／ 8,058.56 ／ 0.40
3. 情報・通信業 ／ 3,911.1 ／ 0.33
4. 食料品 ／ 1,641.47 ／ 0.32
5. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,524.79 ／ 0.14
6. 小売業 ／ 1,216.06 ／ -0.16
7. 建設業 ／ 1,029.97 ／ -0.19
8. 保険業 ／ 837.35 ／ -0.38
9. その他製品 ／ 2,865.82 ／ -0.39
10. その他金融業 ／ 566.85 ／ -0.54
11. 電力・ガス業 ／ 391.01 ／ -0.66
12. 卸売業 ／ 1,377.01 ／ -0.68
13. 水産・農林業 ／ 470.25 ／ -0.68
14. 陸運業 ／ 2,078.15 ／ -0.75
15. サービス業 ／ 2,185.97 ／ -1.10
16. 非鉄金属 ／ 774.81 ／ -1.13
17. パルプ・紙 ／ 477.43 ／ -1.31
18. 石油・石炭製品 ／ 898.25 ／ -1.37
19. 不動産業 ／ 1,237.8 ／ -1.43
20. 電気機器 ／ 2,411.03 ／ -1.53
21. 化学工業 ／ 1,909.91 ／ -1.53
22. ガラス・土石製品 ／ 913.23 ／ -1.58
23. 証券業 ／ 299.69 ／ -1.83
24. 鉱業 ／ 219.06 ／ -1.88
25. ゴム製品 ／ 2,573.57 ／ -1.94
26. 銀行業 ／ 119.76 ／ -2.01
27. 繊維業 ／ 520.42 ／ -2.34
28. 機械 ／ 1,693.03 ／ -2.60
29. 金属製品 ／ 967.04 ／ -2.81
30. 輸送用機器 ／ 2,392.76 ／ -3.40
31. 空運業 ／ 193.17 ／ -3.81
32. 海運業 ／ 203.48 ／ -4.13
33. 鉄鋼 ／ 265.7 ／ -4.51《US》

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