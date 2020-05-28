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パイプドHDのグループ会社、パイプドビッツは「学生支援給付金申請システム」の提供を開始

2020年5月28日 12:35

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

◇給付用の口座情報をオンライン上で安全に収集、確認、差戻しを完結

　パイプドHD<3919>(東1)のグループ会社、パイプドビッツは、学校向けに学生の支援金給付申請をWebで受け付け、オンライン上で管理できる「学生支援給付金申請システム」の提供を本日(5月28日)より開始した。

　本システムは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響などで学費の工面が困難になった学生の支援金給付申請をシステム化することで、給付用の口座情報をオンライン上で安全に収集、確認、差戻しを完結し、学生と給付担当者双方の負荷を軽減する。

　最短4営業日で利用できる本システムは、学校側での郵送申請の手間や時間を削減できるほか、申請時の必須事項や入力ミスの自動チェックで申請不備を最小限にし、在宅勤務の環境下でもオンライン上で申請内容の確認が行えることで、申請受付から給付までの業務効率化が期待できる。

▼学校向け「学生支援給付金申請システム」 URL:https://www.pi-pe.co.jp/solution/student_benefits_support/ (情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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