マーケット RSS

 

サイバーリンクスは上値試す

2020年5月28日 09:18

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

　サイバーリンクス<3683>(東1)は、ITクラウド事業およびモバイルネットワーク事業を展開している。20年12月期大幅増益予想で、第1四半期の進捗率は順調だった。新型コロナウイルスによる業績への直接的な影響は限定的だろう。収益拡大を期待したい。なお5月14日に自己株式取得を発表している。株価は急伸して年初来高値更新の展開だ。自律調整を交えながら上値を試す展開を期待したい。

■ITクラウド事業とモバイルネットワーク事業を展開

　ITクラウド事業(食品流通業および官公庁などの顧客向けに基幹業務システムなどのクラウドサービスを提供)、およびモバイルネットワーク事業(ドコモショップ運営の二次代理店として和歌山県で7店舗)を展開している。

■20年12月期大幅増益予想

　20年12月期連結業績予想は、売上高が19年12月期比33.3%増の139億26百万円、営業利益が42.0%増の6億39百万円、経常利益が38.8%増の6億40百万円、純利益が39.8%増の3億92百万円としている。

　第1四半期は売上高が33億89百万円、営業利益が2億84百万円だった。モバイルネットワーク事業は消費者の端末購入意欲減退で低調だが、ITクラウド事業の好調が牽引した。

　第1四半期の進捗率は売上高が24.3%、営業利益が44.4%と順調だった。新型コロナウイルスによる業績への直接的な影響は限定的だろう。収益拡大を期待したい。

■株価は上値試す

　株価は急伸して年初来高値更新の展開だ。自律調整を交えながら上値を試す展開を期待したい。5月27日の終値は1700円、時価総額は約88億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
【編集長の視点】クレスコは昨年来高値を更新、株式分割の権利取りを連続過去最高業績がサポート（2020/01/17）
ケイアイスター不動産は売られ過ぎ感、２０年３月期増収増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/17）
システムサポートは上値試す、２０年６月期２Ｑ累計大幅増益で期末配当予想を増額修正（2020/02/17）
ジェイエスエスは調整一巡、２０年３月期増収増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/17）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：反落で32.81ドル、米中関係の悪化を嫌気した売りが強まる
  2. 日経平均3カ月ぶりの高値　経済が安定しないときに気をつけるべき投資家心理5選
  3. 日経平均テクニカル:大幅続伸しコロナ暴落後高値、マド空けて大陽線
  4. 特許取得の元本確保型投信「プライムOne」　シリーズの全てが元本割れ
  5. 日経平均は大幅続伸、「21000円到達」で帰ってくる海外投資家の反応は？／ランチタイムコメント
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  3. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編
  4. メディネットが連日ストップ高、「国内初のES細胞移植」報道で連想買い
  5. NY原油：反落、在庫調整進展で押し目買い興味残る
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  4. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..
  5. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編

広告

写真で見るニュース

  • 一目で欲しくなるデザインのいすゞ117クーペ。©sawahajime
  • ローマン宇宙望遠鏡のイメージ。(c) NASA
  • （画像: フォルクスワーゲン グループ ジャパンの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

アルゼンチンのデフォルトによるマーケットへの影響は?

新型コロナウイルス検出試薬キット（画像: 島津製作所の発表資料より）

島津製作所のコロナ検出試薬キット、唾液を用いた検査も可能に

東京ファンが発売したハンディ扇風機用ホルダー。濡れたタオルで首から下げると、マスクに冷たい風が届く（画像: 東京ファンの発表資料より）

ユニークなマスクや関連商品が続々　新型コロナ感染症対策で

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体