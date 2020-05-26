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26日の日本国債市場概況：債券先物は152円34銭で終了

2020年5月26日 17:45

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記事提供元：フィスコ


*17:45JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は152円34銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円32銭 高値152円39銭 安値152円30銭 引け152円34銭
売買高総計10235枚

2年 412回 -0.165％
5年 143回 -0.130％
10年 358回 0.000％
20年 172回 0.345％

債券先物6月限は、152円32銭で取引を開始。40年債入札への警戒で売りが先行し、152円30銭まで下げた後、入札は無難な結果になるとの見方から買いに転じ、152円39銭まで上げた。その後は、緊急事態宣言の全国解除を好感した株高や、明日の第2次補正予算の決定を控えた国債増発懸念などで売りが優勢となり、反落した。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.18％、10年債は0.69％、30年債は1.40％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.45％、英国債は0.18％、オーストラリア10年債は0.88％、NZ10年債は0.66％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・4月シカゴ連銀全米活動指数（3月：-4.19）
・22:00　米・3月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.5％、2月：+0.7％）
・22:00　米・3月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+3.40％、2月：+3.47％）
・23:00　米・4月新築住宅販売件数（予想：48.0万戸、3月：62.7万戸）
・23:00　米・5月消費者信頼感指数（予想：87.0、4月：86.9）
・23:30　米・5月ダラス連銀製造業活動指数（予想：-62.0、4月：-73.7）
・02:00　カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁がバーチャル討論会参加
・02:00　米財務省・2年債入札《KK》

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