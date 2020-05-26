*17:45JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は152円34銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円32銭 高値152円39銭 安値152円30銭 引け152円34銭
売買高総計10235枚
2年 412回 -0.165％
5年 143回 -0.130％
10年 358回 0.000％
20年 172回 0.345％
債券先物6月限は、152円32銭で取引を開始。40年債入札への警戒で売りが先行し、152円30銭まで下げた後、入札は無難な結果になるとの見方から買いに転じ、152円39銭まで上げた。その後は、緊急事態宣言の全国解除を好感した株高や、明日の第2次補正予算の決定を控えた国債増発懸念などで売りが優勢となり、反落した。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.18％、10年債は0.69％、30年債は1.40％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.45％、英国債は0.18％、オーストラリア10年債は0.88％、NZ10年債は0.66％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・4月シカゴ連銀全米活動指数（3月：-4.19）
・22:00 米・3月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.5％、2月：+0.7％）
・22:00 米・3月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+3.40％、2月：+3.47％）
・23:00 米・4月新築住宅販売件数（予想：48.0万戸、3月：62.7万戸）
・23:00 米・5月消費者信頼感指数（予想：87.0、4月：86.9）
・23:30 米・5月ダラス連銀製造業活動指数（予想：-62.0、4月：-73.7）
・02:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁がバーチャル討論会参加
・02:00 米財務省・2年債入札《KK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- 日経VI：低下、追加経済対策などでリスクオンムード高まる 5/26 16:37
- 東京金概況：上昇、財政出動などでインフレ期待高まる 5/26 16:35
- 米国株見通し：上昇か、アジアや欧州の株高が波及 5/26 16:32
- 本格的なリバウンド相場に向かうともなれば、やはりインデックス主導【クロージング】 5/26 16:02
- マザーズ先物概況：急ピッチでの上昇への警戒感から反落 5/26 15:56
広告