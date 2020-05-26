

*14:52JST Ubicom---急伸、今期も連続2ケタ増益見通しと安定成長評価の動き

Ubicom<3937>は急伸。前日に20年3月期の決算を発表、営業利益は7.1億円で前期比25.4％増益、従来計画の6.7億円を上振れる着地になっている。戦略的な投資の増加を吸収しての大幅増益決算に。また、21年3月期は8.1億円で同14.0％増、連続2ケタ増益の見通し。これまでの投資効果の発現なども見込んでいる。新型コロナウイルスの影響は0.5億円ほどの収益マイナス要因とみているもよう。安定した収益の成長を評価する動きが優勢に。《HH》