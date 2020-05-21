

*09:02JST 5/21

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（20595.15、+161.70）

・NYダウは上昇（24575.90、+369.04）

・ナスダック総合指数は上昇（9375.78、+190.67）

・シカゴ日経225先物は上昇（20725、大阪比+175）

・SOX指数は上昇（1840.79、+65.18）

・VIX指数は低下（27.99、-2.54）

・米原油先物は上昇（33.49、+1.53）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・経済活動再開

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・7-9月期の業績回復期待

弱気材料

・1ドル107円50-60銭

・米中摩擦再燃

・新型コロナ感染の再拡大

・業績予想「未定」続出

留意事項

・貿易統計（4月）

・対外対内証券投資（先週）

・製造業PMI（5月）

・国債買いオペ

・新型コロナ緊急事態宣言の大阪、京都、兵庫の解除決定

・英製造業PMI（5月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（5月）

・米製造業PMI（5月）

・米景気先行指数（4月）

・米中古住宅販売件数（4月）

・米連邦準備制度理事会（FRB）がパウエル議長ら参加のオンライン討議開催

・インドネシア市場は休場《ST》