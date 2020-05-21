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5/21の強弱材料

2020年5月21日 09:02

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記事提供元：フィスコ


*09:02JST 5/21
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（20595.15、+161.70）
・NYダウは上昇（24575.90、+369.04）
・ナスダック総合指数は上昇（9375.78、+190.67）
・シカゴ日経225先物は上昇（20725、大阪比+175）
・SOX指数は上昇（1840.79、+65.18）
・VIX指数は低下（27.99、-2.54）
・米原油先物は上昇（33.49、+1.53）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・経済活動再開
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待

弱気材料
・1ドル107円50-60銭
・米中摩擦再燃
・新型コロナ感染の再拡大
・業績予想「未定」続出

留意事項
・貿易統計（4月）
・対外対内証券投資（先週）
・製造業PMI（5月）
・国債買いオペ
・新型コロナ緊急事態宣言の大阪、京都、兵庫の解除決定
・英製造業PMI（5月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（5月）
・米製造業PMI（5月）
・米景気先行指数（4月）
・米中古住宅販売件数（4月）
・米連邦準備制度理事会（FRB）がパウエル議長ら参加のオンライン討議開催
・インドネシア市場は休場《ST》

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