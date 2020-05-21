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今日の注目スケジュール：貿易収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米製造業PMIなど

2020年5月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米製造業PMIなど
＜国内＞
08:50 貿易収支(4月) -4089億円 49億円
08:50 輸出(4月) -23.4％ -11.7％
08:50 輸入(4月) -12.3％ -5.0％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(5月) 41.9
09:30 サービス業PMI(5月) 21.5
09:30 総合PMI(5月) 25.8
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年)(日本銀行)


＜海外＞
10:00 中・SWIFTグローバル支払いCNY(4月) 1.85％
17:30 英・製造業PMI(5月) 33.5 32.6
17:30 英・サービス業PMI(5月) 15.0 13.4
17:30 英・総合PMI(5月) 15.5 13.8
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 8.75％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 298.1万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(5月) -40.0 -56.6
22:45 米・製造業PMI(5月) 37.8 36.1
22:45 米・サービス業PMI(5月) 32.5 26.7
22:45 米・総合PMI(5月) 27.0
23:00 米・景気先行指数(4月) -5.7％ -6.7％
23:00 米・中古住宅販売件数(4月) 430万件 527万件


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.75％ 4.25％

米・パウエルFRB議長が新型コロナウイルスの経済的影響を巡るFRBのイベントで開会のあいさつ

米・ニューヨーク連銀総裁がオンラインセミナーのディスカッションに参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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