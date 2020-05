マイベスト! 何度も聞きたくなる名探偵コナン主題歌ベスト3

記事提供元:アニメコラムサイト|あにぶ

1996年に放送開始してから20年以上たっても男女問わず人気がある推理アニメ「名探偵コナン」より私が何度も聞きたいと思うほど印象深かった楽曲をランキング形式で紹介します。

コナンは、事件が起きるまでのほのぼのした日常、犯人を捜している間のドキドキするシリアスなシーン、犯人が分かってから白状させるまでの簡潔な探りといったようにシーンの展開が多いので、アップテンポな曲からバラードまでいろんな曲がマッチしています。

名探偵コナンはアニメ本編の完成度ももちろんですが、オープニングやエンディングのアニソンが作品の面白さを更に倍増させていますよね!

■第3位!相手に思いを隠して好きでいるって苦しい「Secret of my heart」



第180話 から第204話まで流れていたエンディングテーマ、歌っているのは倉木麻衣。

歌い出しの「どんな 言葉に変えて君に 伝えられるだろう あれから いくつもの季節が通り過ぎたけれど」と「いつも 傍で笑ってる私にも言えないことが まだ ひとつだけある」という歌詞が、好きな人と長い間一緒にいても相手を苦しめてしまいそうで本音を言えずモヤモヤしている心境が読み取れて切ないですね。

サビの「Secret of my heart 疑ってもないね いつだって少しの未来があれば 真実は 手に入れられるはずI can’t say もう少しだけ I’m waiting for a chance」という歌詞も相手から気持ちを言ってほしいけど、自分が好きでいることには気づいていないから悲しいけどもう少し好きでいたい女の子の本心が現れている気がします。

■第2位!ギターと男臭い歌詞がかっこいい「Don’t Wanna Lie」



第613話から第626話まで流れていたオープニングテーマ、歌っているのはB’z。

イントロのエレキギターのリズムが印象的だし、歌い出しの「人間(ひと)にはそれぞれさまざま ゆずれぬものがあり それを守りぬくためなら 戦うのが本能」という歌詞が恋人や家族を一生懸命守ろうとする男性の心境がそのまま表れているような表現のされ方でかっこいいです!

サビの「Don’t wanna lie Don’t wanna lie 生きてると 感じていたいI wanna try I wanna try この心に ムチ打ってみよう明日を変えるモーメント それが今かもね」の歌詞が苦しくても目標があるなら体も心も全てのエネルギーを使って頑張ろうよと背中を押してくれているようですごく元気が出ます。

■第1位!大切な人への感謝を歌った「光」



第540話から 第561話まで流れていたエンディングテーマ、歌っているのはBREAKERZ。

歌い出しの「照らしてくれた光 今度は僕が照らすから 終わりなき愛を君に捧ごう」という歌詞が家族や恋人をおひさまに例えて感謝を伝えているところがオシャレでほっこりしますね。

その後の「どんなに挫けそうな時も 君がそばにいてくれたね 「大丈夫」君のひと言で 僕は何度でも また歩き出せた」の歌詞も大切な人からの言葉なら短くても大きな一歩を踏み出すきっかけになってくれる事を教えてくれているようで心強いメッセージだなと感心しました。

■コナンの曲は思いやりの気持ちの大切さに気付かせてくれる





名探偵コナン テーマ曲集6~THE BEST OF DETECTIVE CONAN6~ (通常盤)

名探偵コナンという作品自体が刑事さんや少年探偵団とコナンたちが協力することで事件が解決していっている気がするので、楽曲の歌詞が友達や恋人に対しての感謝の気持ちが強く表現されているように書いていく中で感じました。

恋人や応援してくれる仲間いるからこそイベントは楽しくなるし、苦しいことにも諦めず立ち向かえる!

文章:あそしえいつ T.A

