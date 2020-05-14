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今日の注目スケジュール：工作機械受注、独CPI、米新規失業保険申請件数など

2020年5月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、独CPI、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　マネーストック(4月)
15:00　工作機械受注(4月)　　-40.7％


＜海外＞
10:30　豪・失業率(4月)　7.8％　5.2％
15:00　独・CPI(4月)　0.3％　0.3％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　316.9万件
21:30　米・輸入物価指数(4月)　-3.1％　-2.3％


印・貿易収支(4月)　-74.0億ドル　-97.6億ドル

欧・ECB経済報告

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁がオンラインセミナーで講演

国際エネルギー機関(IEA)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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  • 次世代型プラットフォームであるモジュラー・アーキテクチャー「SPA 2」のルーフに継ぎ目なく一体化させたライダー（LiDAR）（画像：ボルボ’・カーズ発表資料より）
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