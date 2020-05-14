記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、独CPI、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 マネーストック(4月)
15:00 工作機械受注(4月) -40.7％
＜海外＞
10:30 豪・失業率(4月) 7.8％ 5.2％
15:00 独・CPI(4月) 0.3％ 0.3％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 316.9万件
21:30 米・輸入物価指数(4月) -3.1％ -2.3％
印・貿易収支(4月) -74.0億ドル -97.6億ドル
欧・ECB経済報告
英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁がオンラインセミナーで講演
国際エネルギー機関(IEA)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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