記事提供元：フィスコ
*11:33JST 日本再生可能エネ---保有資産による太陽光発電の月次発電量実績を公表
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人<9283>は11日、同社が保有する太陽光発電設備の2020年4月の発電量の総量実績を発表。
発電所数は46、パネル出力は88.6MW(メガワット）、前月の予想発電量は9,514,938kWh(キロワット/1時間)、4月実績発電量は9,178,374(キロワット/1時間)となり、予想値の96.4％を実現した。《SF》
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