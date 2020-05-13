ＪＴＯＷＥＲ　大幅に5日続伸、21年3月期の営業利益予想115.4％増、インフラシェアリング推進／新興市場スナップショット



*10:53JST <4485> ＪＴＯＷＥＲ 4335 +225

大幅に5日続伸。21年3月期の営業損益予想を前期比115.4％増の1.50億円の黒字と発表している。5Gに係る設備投資の本格化を受け、インフラシェアリングの拡大・浸透を推進する。同時に発表した20年3月期の営業損益は0.69億円の黒字（前期実績1.69億円の赤字）で着地した。国内や東南アジアで大型施設内の携帯インフラシェアリングの新規導入が進み、黒字転換に寄与した。《HH》