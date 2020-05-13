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5/13の強弱材料

2020年5月13日 08:16

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記事提供元：フィスコ


*08:16JST 5/13
[強弱材料]

強気材料
・米原油先物は上昇（25.78、+1.64）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・海外の経済活動再開
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（20366.48、-24.18）
・NYダウは下落（23764.78、-457.21）
・ナスダック総合指数は下落（9002.55、-189.79）
・シカゴ日経225先物は下落（20145、大阪比-145）
・1ドル107円10-20銭
・SOX指数は下落（1725.24、-49.07）
・VIX指数は上昇（33.04、+5.47）
・新型コロナ感染の再拡大
・業績予想「未定」続出

留意事項
・国際収支（3月）
・銀行貸出預金動向（4月）
・国債買いオペ
・倒産件数（4月）
・景気ウォッチャー調査（4月）
・ソニー<6758>など決算
・英国内総生産（GDP）速報値（1-3月）
・英鉱工業生産指数（3月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）
・米卸売物価指数（4月）
・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》

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  • 次世代型プラットフォームであるモジュラー・アーキテクチャー「SPA 2」のルーフに継ぎ目なく一体化させたライダー（LiDAR）（画像：ボルボ’・カーズ発表資料より）
  • (c) 123rf
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