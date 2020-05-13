

*08:16JST 5/13

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（25.78、+1.64）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・海外の経済活動再開

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・7-9月期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（20366.48、-24.18）

・NYダウは下落（23764.78、-457.21）

・ナスダック総合指数は下落（9002.55、-189.79）

・シカゴ日経225先物は下落（20145、大阪比-145）

・1ドル107円10-20銭

・SOX指数は下落（1725.24、-49.07）

・VIX指数は上昇（33.04、+5.47）

・新型コロナ感染の再拡大

・業績予想「未定」続出

留意事項

・国際収支（3月）

・銀行貸出預金動向（4月）

・国債買いオペ

・倒産件数（4月）

・景気ウォッチャー調査（4月）

・ソニー<6758>など決算

・英国内総生産（GDP）速報値（1-3月）

・英鉱工業生産指数（3月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）

・米卸売物価指数（4月）

・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》