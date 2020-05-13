

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英GDP速報値、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など

＜国内＞

08:50 国際収支(経常収支)(3月) 1兆9992億円 3兆1688億円

08:50 BOP経常収支調整(3月) 1兆2872億円 2兆3781億円

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(4月) 2.0％

08:50 貸出動向 銀行計(4月) 2.2％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)

13:30 倒産件数(4月) 11.78％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(4月) 9.8 14.2

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月) 15.2 18.8



＜海外＞

11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％

13:00 マレーシア・GDP(1-3月) -0.1％ 3.6％

15:00 英・GDP速報値(1-3月) -1.6％ 1.1％

15:00 英・鉱工業生産指数(3月) -5.7％ 0.1％

15:00 英・商品貿易収支(3月) -100.00億ポンド -114.87億ポンド

18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月) -12.0％ -0.1％

21:00 ブ・小売売上高(3月) 1.2％

21:00 ブ・経済活動(3月) 0.35％

21:30 米・生産者物価コア指数(4月) 0.8％ 1.4％



石油輸出国機構(OPEC)月報



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》