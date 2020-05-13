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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英GDP速報値、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など

2020年5月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英GDP速報値、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(3月)　1兆9992億円　3兆1688億円
08:50　BOP経常収支調整(3月)　1兆2872億円　2兆3781億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(4月)　　2.0％
08:50　貸出動向 銀行計(4月)　　2.2％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)
13:30　倒産件数(4月)　　11.78％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(4月)　9.8　14.2
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月)　15.2　18.8


＜海外＞
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
13:00　マレーシア・GDP(1-3月)　-0.1％　3.6％
15:00　英・GDP速報値(1-3月)　-1.6％　1.1％
15:00　英・鉱工業生産指数(3月)　-5.7％　0.1％
15:00　英・商品貿易収支(3月)　-100.00億ポンド　-114.87億ポンド
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月)　-12.0％　-0.1％
21:00　ブ・小売売上高(3月)　　1.2％
21:00　ブ・経済活動(3月)　　0.35％
21:30　米・生産者物価コア指数(4月)　0.8％　1.4％


石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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  • 次世代型プラットフォームであるモジュラー・アーキテクチャー「SPA 2」のルーフに継ぎ目なく一体化させたライダー（LiDAR）（画像：ボルボ’・カーズ発表資料より）
  • (c) 123rf
  • 月から流出する炭素のイメージ図。太陽照射を受けて炭素が月表面から放出し電離され、周囲の電場方向（図の場合は上向き）に運動するという（画像: 九州大学の発表資料より）
 

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