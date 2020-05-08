記事提供元：フィスコ
*16:12JST 【M&A速報：2020/05/08（2）】JCU<4975>、買収防衛策を廃止
■JCU<4975>、買収防衛策を廃止
■とんかつ専門店「かつや」等展開のアークランドホール<3085>、冷凍食品製造・販売のコスミックダイニングを買収
■中部飼料<2053>、買収防衛策を廃止
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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