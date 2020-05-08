記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、独貿易収支、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(3月) 1.0％
08:30 実質賃金総額(3月) 0.5％
08:30 家計支出(3月) -6.0％ -0.3％
09:30 サービス業PMI(4月) 22.8
09:30 総合PMI(4月) 27.8
＜海外＞
14:45 スイス・失業率(4月) 2.8％
15:00 独・貿易収支(3月) 208億ユーロ
15:00 独・経常収支(3月) 237億ユーロ
21:30 加・失業率(4月) 7.8％
21:30 米・非農業部門雇用者数(4月) -1900.0万人 -70.1万人
21:30 米・失業率(4月) 4.4％
21:30 米・平均時給(4月) 3.1％
23:00 米・卸売在庫(3月)
中・経常収支速報(1-3月) 405億ドル
ムーディーズがイタリアのソブリン格付け
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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