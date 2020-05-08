

*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、独貿易収支、米非農業部門雇用者数など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(3月) 1.0％

08:30 実質賃金総額(3月) 0.5％

08:30 家計支出(3月) -6.0％ -0.3％

09:30 サービス業PMI(4月) 22.8

09:30 総合PMI(4月) 27.8



＜海外＞

14:45 スイス・失業率(4月) 2.8％

15:00 独・貿易収支(3月) 208億ユーロ

15:00 独・経常収支(3月) 237億ユーロ

21:30 加・失業率(4月) 7.8％

21:30 米・非農業部門雇用者数(4月) -1900.0万人 -70.1万人

21:30 米・失業率(4月) 4.4％

21:30 米・平均時給(4月) 3.1％

23:00 米・卸売在庫(3月)



中・経常収支速報(1-3月) 405億ドル

ムーディーズがイタリアのソブリン格付け



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》