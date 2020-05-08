マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：家計支出、独貿易収支、米非農業部門雇用者数など

2020年5月8日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、独貿易収支、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(3月)　　1.0％
08:30　実質賃金総額(3月)　　0.5％
08:30　家計支出(3月)　-6.0％　-0.3％
09:30　サービス業PMI(4月)　　22.8
09:30　総合PMI(4月)　　27.8


＜海外＞
14:45　スイス・失業率(4月)　2.8％
15:00　独・貿易収支(3月)　208億ユーロ
15:00　独・経常収支(3月)　237億ユーロ
21:30　加・失業率(4月)　7.8％
21:30　米・非農業部門雇用者数(4月)　-1900.0万人　-70.1万人
21:30　米・失業率(4月)　4.4％
21:30　米・平均時給(4月)　3.1％
23:00　米・卸売在庫(3月)


中・経常収支速報(1-3月)　405億ドル

ムーディーズがイタリアのソブリン格付け


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. ソレイジア・ファーマは北里大「イベルメクチン」に関連との見方ありストップ高
  2. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..
  3. NY原油：反落で23.99ドル、世界経済の持続的な回復への期待低下も
  4. アスカネットは非接触タッチパネルが感染防止に注目されストップ高
  5. 米国株見通し：上げ渋りか、雇用情勢の歴史的な悪化に思惑
  1. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  2. ソレイジア・ファーマは北里大「イベルメクチン」に関連との見方ありストップ高
  3. NY原油：続伸、一時21ドル台前半まで買われる
  4. NY原油：大幅続伸、一時25ドル台前半まで買われる
  5. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  4. 原油価格がマイナス!? 未曾有の事態を生んだ先物取引とは?
  5. 原油先物価格がマイナスに　まるで、「ゴミ」に処理費が掛かるかのように!

広告

写真で見るニュース

  • 国内における電気自動車の元祖である電気自動車「たま」（画像: 日産自動車発表資料より）
  • 画像はイメージです。
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

トヨタ国内生産台数300万台確保は難しい (1)　防疫の基本的知見

相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)低下」の共存は矛盾

見えない敵・新型コロナウイルスとの”静かな戦争” (5) 日本のPCR検査はどうあるべきか?

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体