サマンサＪＰ　ストップ高、コナカの連結子会社と7月に合併／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:11JST <7829> サマンサＪＰ 189 +50
ストップ高。コナカ<7494>の連結子会社であるフィットハウス（岐阜県可児市）と合併すると発表している。フィットハウス株1株に対し、サマンサタバサジャパンリミテッド株1.4株を割り当てる。コナカグループ入りで競争力強化と経営資源の最適化・効率化を図る。合併予定日は7月1日で、同日から猶予期間入りする見込み。20年2月期の営業損益は11.84億円の赤字（前期実績6.64億円の黒字）だった。21年2月期予想は非開示。《US》
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