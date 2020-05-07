シスロケ　大幅に反落、21年3月期の営業利益予想8.4％減、外出自粛で解約発生など想定／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*10:05JST <2480> シスロケ 1070 -120
大幅に反落。21年3月期の営業利益予想を前期比8.4％減の3.90億円と発表している。外出自粛要請に伴う事業環境の悪化による解約の発生、営業活動の変化による新規獲得リードタイムの増加などが発生すると想定した。年間配当予想は24.00円。20年3月期の営業利益は34.9％増の4.25億円で着地した。年間配当は従来予想（22.00円）を上回る28.00円（前期実績21.00円）とした。《HH》
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